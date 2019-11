Dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul capoluogo pontino e su tutta la provincia di Latina nella scorsa settimana, la Protezione Civile del Lazio ha diramato un bollettino di allerta vento per la giornata di oggi.

Sarà una giornata difficile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, dato che sono previsti venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali. Queste avranno inizio sin dalle prime ore del mattino, per poi continuare per le successive 18-24 ore, ed interesseranno tutto il Lazio. Le zone su cui bisognerà porre particolare attenzione saranno: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

Secondo quanto emerso, nonostante i forti venti di burrasca, le piogge non saranno forti come quelle della scorsa settimana. Precipitazioni sono previste su Latina nel tardo pomeriggio. Il problema, come sempre quando ci sono forti venti, sono gli alberi, che rischiano di crollare, mettendo in serio pericolo l’incolumità delle persone.

