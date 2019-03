“L’equinozio di Primavera capiterà il 20 marzo fino al 2102.”

Ebbene sì, possiamo considerarci quasi ufficialmente dentro la stagione primaverile, ma per il tanto atteso periodo dell’anno non ci sarà bisogno di attendere domani, bensì le 22:58 di questa sera!

Al contrario di ciò che ci è stato insegnato fin da bambini sui banchi di scuola, infatti, la Primavera non sempre inizia il 21 Marzo. Per una serie di fattori relativi alla rotazione dell’asse terrestre e al sistema del calendario gregoriano, infatti, capita che per recuperare il ritardo di alcune ore accumulato durante gli anni bisestili, la Primavera inizi non il 21, bensì il 20 marzo!

E’ questo ciò che accadrà, infatti, a partire da quest’anno e fino all’anno 2102, momento in cui il giorno 21 marzo si riapproprierà del suo equinozio!

A spiegare il singolare fenomeno sono gli esperti: la questione è legata al nostro calendario, quello gregoriano che, seppur accurato, non rappresenta in modo identico di anno in anno l’anno siderale, ovvero il tempo che la Terra effettivamente impiega per compiere un’orbita attorno al Sole. Esso infatti ci impiega 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi a fronte dei “soli” dei 365 giorni del calendario. Per mantenere sincronizzate le due misure ed evitare lo slittamento delle stagioni, è stato introdotto il sistema degli anni bisestili, che prevede l’aggiunta di un giorno alla fine di febbraio (in generale) in tutti gli anni non secolari (che non segnano il passaggio di secolo) divisibili per 4. Nonostante tutta questa serie di aggiustamenti l’equinozio sta gradualmente slittando all’indietro, anticipando rispetto a quanto succedeva nei secoli passati.

Il ritardo accumulato ogni anno, infatti, fa sì che il movimento dell’equinozio di Primavera capiti in un orario diverso rispetto a quello precedente e può, così, cadere in un giorno compreso tra il 19 e il 21 marzo.

Ciò non accedeva dal 2007 e a dare il benvenuto alla più profumata stagione dell’anno, la Luna, che questa sera si farà “Super” per omaggiare l’attesa stagione!

L’arrivo della Primavera ci regala, infatti, l’ultima Superluna del 2019, dopo la più grande dell’anno del febbraio 2019. Sarà possibile ammirarla nella notte tra il 20 e il 21 marzo. Anche in streaming, a partire dalle 17:45, sul canale Ansa Scienza e Tecnica, grazie alla diretta del Virtual Telescope Project.

Occhi rivolti al cielo, dunque, in questa prima splendida serata primaverile!