Con Decreto n° 7 del 17 febbraio 2020, il Sindaco Damiano Coletta ha nominato Simona Lepori nuovo Assessore alle Attività Produttive del Comune di Latina. Simona Lepori è stata presentata ufficialmente questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa.

Le parole del primo cittadino: «Simona Lepori è una imprenditrice figlia di questa città e conosce molto bene il mondo imprenditoriale e il territorio. Ho visto nei suoi occhi l’entusiasmo di potere essere utile alla collettività. Sono convinto che sia la persona giusta anche per stimolare l’orgoglio pontino, visto che qui abbiamo tante risorse che meritano di essere valorizzate».

«Ringrazio per la fiducia – ha detto il nuovo assessore -, ci sono tante cose da fare e da parte mia c’è grande entusiasmo. Lavoreremo per creare sinergie, coinvolgeremo la cittadinanza e le categorie. Per favorire la crescita delle attività produttive dobbiamo muovere le persone, creare percorsi, rivalutare i mercati. Ho tante idee e l’attenzione sarà massima per il centro storico, così come per i borghi, le periferie e la marina».