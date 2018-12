Latina, “No all’accorpamento tra Classico e Vittorio Veneto”: occupato anche l’Istituto tecnico VIDEO

L‘occupazione, ieri, del Liceo classico Dante Alighieri ha alimentato le già vigorose proteste degli studenti del Vittorio Veneto.

Da questa mattina anche l’istituto tecnico ha dato avvio all’occupazione per dire “no all’accorpamento tra le due scuole”. Gli alunni, verso le 10:00, hanno interrotto le lezioni, lasciando le aule per riunirsi nella palestra dell’istituto. I rappresentanti stanno incontrando in questi minuti la preside per avere un confronto. Nessun intervento da parte dei docenti, che non hanno tentato di fermare gli alunni.

Continua la protesta anche al Liceo classico, dove gli studenti hanno dato ufficialmente il via all’occupazione nel pomeriggio di ieri. Le due scuole, in fermento, stanno tentando in tutti i modi di impedire l’aggregazione tra i due plessi; nonostante il grande seguito, poco rilievo ha avuto la petizione lanciata per impedire il “sì” all’accorpamento da parte della Provincia.

Gli studenti hanno, infatti, deciso di intervenire in modo più radicale per far sentire le proprie voci.