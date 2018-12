Ancora un grave incidente questo pomeriggio intorno alle 17 e 30 sulla Pontina. Quattro auto ed un furgone, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati nei pressi di Borgo Piave. Il bilancio è di cinque feriti di cui tre in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Traffico in tilt. (Video Lazio Tv)