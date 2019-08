Il Comune di Latina si aggiudica un finanziamento di 50mila euro nell’ambito del bando della Regione Lazio “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” .

«Abbiamo partecipato all’Avviso Pubblico alla fine del 2017 – spiega Emilio Ranieri, Assessore ai Lavori Pubblici – e presentato un progetto semplice ma, considerato anche l’esito positivo, estremamente efficace e coerente con il bando. Il progetto prevede la riqualificazione del PalaCeci, la tensostruttura di via dei Mille, dove verranno eseguiti gli interventi di rifacimento dell’impianto termico e di riqualificazione energetica con l’installazione di illuminazioni a Led. Siamo inoltre molto soddisfatti come Amministrazione per i finanziamenti ottenuti, nell’ambito dello stesso Avviso Pubblico, da tre scuole comunali. Gli istituti comprensivi “Volta”, “Corradini” e “Giuliano” riceveranno rispettivamente 10mila, 42mila e 38mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche in una palestra e per l’ammodernamento e la riqualificazione dei campi da gioco».

