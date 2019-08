Terribile incidente stradale questa mattina all’alba su via Sabotino a Latina.

Una Ford Fiesta, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata all’altezza di via Pantanello ed è finita in un fosso a lato della carreggiata per poi prendere fuoco. Il giovane alla guida dell’auto, un 20enne, è in fin di vita. E’ stato elitrasportato d’urgenza al San Camillo di Roma.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per domare le fiamme sprigionate dall’autovettura e per procedere alla messa in sicurezza della zona. Anche i carabinieri sono giunti poco dopo sul posto per effettuare i rilievi. (Video Lazio Tv)

