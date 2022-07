Questo pomeriggio un vasto incendio partito dai campi circostanti per cause tuttora in fase d’accertamento si è esteso fino a coinvolgere il campo nomadi denominato Al Karama, situato lungo la Strada Monfalcone, tra Borgo Montello e Borgo Bainsizza.

Fiamme e fumo hanno danneggiato l’intera struttura che è stata completamente evacuata. Fortunatamente non si registrano feriti. Gli ospiti di Al Karama verranno collocati provvisoriamente all’ex Rossi Sud.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso con personale a terra dei vigili del fuoco, protezione civile e un elicottero antincendio della Regione Lazio. Al momento l’area percorsa dal fuoco è di circa 9 ettari.