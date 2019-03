A Latina, lungo lo spiazzo che costeggia Via Regione Veneto, questo lo scenario che si presenta: una vera e propria discarica a cielo aperto, ennesima testimonianza d’inciviltà e noncuranza del suolo pubblico, adibito ancora una volta a deposito per ogni genere di rifiuto personale e non.

Infatti, l’ingente presenza di frigoriferi, lascia pensare al reiterato scarico dei suddetti in queste aree di conferimento self-made: un’operazione assolutamente illegale.

Andando incontro alla stagione estiva, in cui i frigoriferi sono più soggetti ad “andare in sofferenza” e conseguentemente a rompersi, è bene ricordare quanto risulti complicato lo smaltimento in particolare di questo tipo di elettrodomestici. I frigoriferi appartengono infatti ad un raggruppamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Sono accomunati dalla presenza di gas nel circuito, e schiume altamente infiammabili ed eccessivamente dannose per l’ambiente. Invece, se correttamente smaltito, alla fine del processo, viene recuperato o riutilizzato circa il 95% del materiale di un frigorifero.

Dal 15 Agosto 2018 per giunta, è entrata in vigore “open scope”: una nuova normativa sullo smaltimento dei RAEE (la cosiddetta “uno contro zero”), che include il suddetto elettrodomestico fra quelli gratuitamente smaltibili da appositi consorzi, se restituiti nel luogo d’acquisto, una volta fuori uso.

Dati questi, sufficientemente favorevoli ad un più corretto e responsabile smaltimento di questi particolari rifiuti.