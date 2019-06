Si terrà domani, giovedì 6 giugno alle h. 12.00 presso la Sala Multimediale del Museo Civico Duilio Cambellotti la presentazione dell’ ICS Tour 2019 – Beach Volley, nella prima Tappa di Latina.

Alla Conferenza Stampa parteciperanno oltre all’Assessore allo Sport del Comune di Latina Silvio Di Francia, il Presidente del Comitato regionale della FIPAV Andrea Burlandi, il Generale dell’Aeronautica Militare Generale Vincenzo Falzarano, Comandante della 4° Brigata di Borgo Piave, il Tenente Colonnello Mauro Magagnino e i rappresentanti dell’ASD Air Beach Volley Skull promotori della competizione.

Torna l’estate ed il Beach Volley, lo sport più amato sulle spiagge di tutto il mondo, torna protagonista.

Il Beach Volley si presenta in grande stile a Latina. L’Air Beach Volley School è il promoter della prima tappa nazionale (maschile e femminile) dell’ICS Beach Volley Tour, la manifestazione ideata dal Comitato regionale Fipav Lazio e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Un mese e mezzo di grandi emozioni con la manifestazione che si snoderà in sei location d’eccezione.

La prima tappa dell’estate 2019 si svolgerà sul lungomare di Latina l’8 ed il 9 giugno presso lo stabilimento balneare dell’Aeronautica Militare. Il Tour ha come partner ufficiali la Regione Lazio, il Coni, il CIP, la FIPAV e naturalmente ICS. Per la tappa di apertura dell’8 e del 9 giugno a Latina partner anche il Comune di Latina e la Fenalc.

Nella scorsa edizione il Tour ha visto la partecipazione di 280 coppie provenienti da tutta Italia.

L’accesso all’evento per il pubblico è gratuito, ci sarà animazione, musica, spettacolo, moda, per una due giorni in spiaggia di puro divertimento adatto a tutta la famiglia, con il pubblico grande protagonista. I tecnici e gli allenatori dell’Air Beach Volley School terranno lezioni dimostrative gratuite di Beach Volley sugli stessi campi dove si cimenteranno i campioni. Il Beach Volley è da sempre uno sport adatto a tutti, spettacolare e sano. Il Comitato Regionale FIPAV Lazio, dopo il successo dello scorso anno, riproporrà durante il Beach Volley Tour Lazio incontri amichevoli, dimostrativi, di Beach Sitting Volley, disciplina sportiva adatta a tutti, nonché emblema dell’inclusione sociale, in quanto permette ai normodotati di giocare insieme ai diversamente abili giocando a Beach Volley seduti sulla sabbia.

Diversi i testimonial del mondo del Beach Volley e della Pallavolo attesi durante l’8 ed il 9 giugno, che con la loro presenza daranno ancora maggior risalto alla manifestazione.

Sono attesi atleti di altissimo livello; nelle scorse edizioni il Torneo ha visto la partecipazione di campioni come Daniele Lupo (nazionale italiana di Beach Volley ed argento alle ultime olimpiadi di Rio), Salvatore Rossini (nazionale italiana di pallavolo, argento alle olimpiadi di Rio), Ivan Zaytsev (nazionale italiana di pallavolo, argento alle olimpiadi di Rio), Gabriele Maruotti (nazionale italiana di pallavolo), Arianna Barboni e Alice Gradini (nazionale italiana di beach volley), e questi solo per citarne alcuni. Lo spettacolo sportivo e d’intrattenimento è assicurato. Determinante per la riuscita dell’evento la disponibilità, l’impegno e la collaborazione dell’Aeronautica Militare, che già da 4 anni ha aperto le sue porte al Beach Volley permettendo la creazione del PalaEagle (grazie ad investimenti di imprenditori privati), una struttura al coperto all’avanguardia in Italia, unica in provincia di Latina, per praticare gli sport su sabbia tutto l’anno, dove ha sede l’Air Beach Volley School (che organizza corsi e tornei di beach volley tutto l’anno), promoter ed organizzatrice della tappa di Latina.