Pioggia e temporali accompagnati da colpi di vento e grandinate in arrivo su Latina e provincia. Allerta meteo in vigore dalle prime ore di domani, 22 settembre 2019, e per le successive 24-36 ore. Ad emetterlo la sala operativa della protezione civile regionale in seguito alla intensa perturbazione che si sta muovendo dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia.

L’allerta della Protezione Civile

“Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani, 22 settembre 2019, e per le successive 24-36 ore sul Lazio: intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, il CFR ha valutato una Criticità Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta”

