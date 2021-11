Legambiente pubblica Ecosistema Urbano 2021, studio sulle performance ambientali e vivibilità dei capoluoghi (su dati 2020). Il dossier è redatto con numeri e informazioni di amministrazioni e altre fonti e i punteggi vengono assegnati sulla base di 18 indicatori tra qualità dell’aria, gestione dell’acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia.

La situazione per i capoluoghi del Lazio continua ad essere tra le peggiori, con Rieti al 45° posto che perde alcune posizioni (era al 38° posto nel 2020) e poi Frosinone al 78°, Viterbo al 83°, Latina al 100° con il terzo dato peggiore d’Italia per dispersione idrica in tutta la provincia, il 67,9% di acqua si perde infatti nelle reti. Roma occupa l’83° posto tra i capoluogo italiani, 15 anni fa, nel 2006 si trovava al 55° posto poi, con una discesa evidente, è arrivata nel fondo della classifica.

“La capitale è in fondo alla classifica per performance ambientali – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – e ci è arrivata con un lento e inesorabile declino durato quindici anni. I numeri aggiornati al 2020 continuano a rendere evidente quanto tempo si sia perso senza costruire elementi virtuosi sulla gestione dei rifiuti, sulla cura del verde, sulla mobilità sostenibile, sullo sviluppo delle energie rinnovabili; un tracollo totale per Roma che con questi numeri è un peso che grava in termini di inquinamento sul proprio territorio, sul Lazio e sul Paese. Ci rivolgiamo con questo dossier, in particolare al neo Sindaco Gualtieri e alla nuova Giunta, perché con sfide difficilissime come quelle per invertire il trend totalmente negativo di Roma, serviranno politiche di altissimo spessore e grande lungimiranza, affinché la Capitale torni a essere traino nel Paese per performance ambientali, oggi più che mai, anche in considerazione dell’enorme sfida globale che abbiamo di fronte, di contrasto alle emissioni climalteranti e mitigazione delle conseguenze del mutamento climatico”. Pesano come un macigno i dati negativi che continuano ad emergere su Roma, in particolar modo una nuova piccola flessione nella percentuale di differenziata che dal 45,5 scende al 45,4.

“Anche i dati degli altri capoluoghi sono tutt’altro che positivi, con Rieti a metà classifica ma in calo rispetto allo scorso anno, e Frosinone, Viterbo e Latina tutti nel fondo della classifica – conclude Scacchi – il capoluogo pontino è addirittura nella centesima posizione e con il terzo peggior dato nazionale sulla dispersione dell’acqua con la rete idrica colabrodo del territorio”.

CLASSIFICA GENERALE NAZIONALE

RIETI 45° (38° nel 2020)

VITERBO 83° (71 nel 2020)

FROSINONE 78° (72° nel 2020)

ROMA 86° (89° nel 2020)

LATINA 100° (96° nel 2020)

TUTTI I DATI ECOSISTEMA URBANO 2021 (dati anno 2020)

QUALITA’ DELL’ARIA

BIOSSIDO DI AZOTO (NO2)

MEDIA DEI VALORI ANNUALI IN ΜG/MC (MICROGRAMMI PER METRO CUBO D’ARIA)

Frosinone – 26 (31,5 nel 2020)

Latina – 22 (24,7 nel 2020)

Rieti – 29 (19 nel 2020)

Roma – 33,5 (43,5 nel 2020)

Viterbo – 15 (23 nel 2020)

QUALITA’ DELL’ARIA

OZONO (O3)

MEDIA DEL N° GIORNI DI SUPERAMENTO DELLA MEDIA MOBILE SULLE 8 ORE DI 120 ΜG/MC 2018

Frosinone – 1 (15 nel 2020)

Latina – 0 (1 nel 2020)

Rieti – 15 (16 nel 2020)

Roma – 6,6 (12 nel 2020)

Viterbo – 0 (0 nel 2020)

QUALITA’ DELL’ARIA

POLVERI SOTTILI (PM2,5)

MEDIA DEI VALORI ANNUALI μg/mc

Frosinone – 18 (17 nel 2020)

Latina – 12 (12 nel 2020)

Rieti – 7 (11 nel 2020)

Roma – 13,3 (13,5 nel 2020)

Viterbo – 10 (11 nel 2020)

QUALITA’ DELL’ARIA

POLVERI SOTTILI (PM10)

MEDIA DEI VALORI ANNUALI μg/mc

Frosinone – 20 (29 nel 2020)

Latina – 22,7 (23 nel 2020)

Rieti – 13 (18 nel 2020)

Roma – 26,5 (26,5 nel 2020)

Viterbo – 17 (17 nel 2020)

ACQUA

CONSUMI IDRICI DOMESTICI

CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER USO DOMESTICO (LITRI/ABITANTE/ANNO) 2018

Frosinone – 132,7 (95,2 nel 2020)

Latina – 131,8 (127,3 nel 2020)

Rieti – 148,5 (143,3 nel 2020)

Roma – nd (165,2 nel 2020)

Viterbo – 123,5 (nd nel 2020)

ACQUA

DISPERSIONE NELLA RETE

DIFFERENZA % TRA ACQUA IMMESSA IN RETE E CONSUMATA PER USI CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLI 2018

Frosinone – 62,5% (77,8% nel 2020)

Latina – 67,9 (terza peggior provincia in Italia – 70,3% nel 2020)

Rieti – nd (nd nel 2020)

Roma – nd (38% nel 2020)

Viterbo – 32,9% (ND nel 2020)

ACQUA

CAPACITÀ DI DEPURAZIONE

% POPOLAZIONE RESIDENTE SERVITA DA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE REFLUE URBANE

Frosinone – 91% (91% nel 2020)

Latina – 73% (73% nel 2020)

Rieti – 84% (84% nel 2020)

Roma – 87% (87% nel 2020)

Viterbo – 82% (82% nel 2020)

RIFIUTI

PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

PRODUZIONE RIFIUTI URBANI IN KG PER ABITANTE ALL’ANNO

Frosinone – 485 (475 nel 2020)

Latina – 541 (537 nel 2020)

Rieti – 473 (467 nel 2020)

Roma – 567 (596 nel 2020)

Viterbo – 519 (397 nel 2020)

RIFIUTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA

% RIFIUTI DIFFERENZIATI SUL TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Frosinone – 70,2% (71,1% nel 2020)

Latina – 29,2% (28,6% nel 2020)

Rieti – 57% (56,8% nel 2020)

Roma – 45,4% (45,5% nel 2020)

Viterbo – 43,6% (55,2% nel 2020)

MOBILITA’

PASSEGGERI DEL TRASPORTO PUBBLICO

NUMERO VIAGGI/ABITANTE/ANNO SUL TRASPORTO PUBBLICO

Frosinone – 14 (14 nel 2020)

Latina – 8 (17 nel 2020)

Rieti – 17 (45 nel 2020)

Roma – 328 (328 nel 2020)

Viterbo – 8 (22 nel 2020)

MOBILITA’

OFFERTA DI TRASPORTO PUBBLICO

PERCORRENZA TRASPORTO PUBBLICO (KM-VETTURA/ABITANTE/ANNO)

Frosinone – 16 (16 nel 2020)

Latina – 10 (13 nel 2020)

Rieti – 22 (25 nel 2020)

Roma – 57 (57 nel 2020)

Viterbo – 10 (14 nel 2020)

MOBILITÀ

PISTE CICLABILI EQUIVALENTI

METRI EQUIVALENTI DI PISTA CICLABILE OGNI 100 ABITANTI

Frosinone – 13,5 (13,5 nel 2020)

Latina – 3,56 (3,73 nel 2020)

Rieti – 11,57 (11,57 nel 2020)

Roma – 1,31 (1,29 nel 2020)

Viterbo – 0,35 (0,34 nel 2020)

MOBILITÀ

PISTE CICLABILI

KM TOTALI DI PISTE CICLABILI

Frosinone – 36 (36 nel 2020)

Latina – 17,1 (17,1 nel 2020)

Rieti – 26 (57 nel 2020)

Roma – 129 (129 nel 2020)

Viterbo – nd (nd nel 2020)

MOBILITA’

TASSO DI MOTORIZZAZIONE AUTO

AUTO CIRCOLANTI OGNI 100 ABITANTI

Frosinone – 80 (78 nel 2020)

Latina – 70 (69 nel 2020)

Rieti – 74 (73 nel 2020)

Roma – 64 (62 nel 2020)

Viterbo – 77 (75 nel 2020)

MOBILITA’ TASSO DI MOTORIZZAZIONE MOTOCICLI (nd nel 2020)

MOTO CIRCOLANTI OGNI 100 ABITANTI

Frosinone 10

Latina 11

Rieti 11

Roma 14

Viterbo 14

MOBILITA’

VITTIME DELLA STRADA

NUMERO DI MORTI E FERITI IN INCIDENTI OGNI 1000 ABITANTI

Frosinone – 5,1 (5 nel 2020)

Latina – 5,6 (5,5 nel 2020)

Rieti – 5 (5 nel 2020)

Roma – 5,8 (5,7 nel 2020)

Viterbo – 7,7 (7,4 nel 2020)

AMBIENTE URBANO

Isole Pedonali

Estensione superficie stradale pedonalizzata (mq/abitante). 2019

Frosinone – nd (nd nel 2020)

Latina – 0,55 (0,54 nel 2020)

Rieti – 0,32 (0,04 nel 2020)

Roma – 0,18 (0,12 nel 2020)

Viterbo – nd (nd nel 2020)

AMBIENTE URBANO

ALBERI IN CITTA’

ALBERI OGNI 100 ABITANTI IN AREE DI PROPRIETà PUBBLICA

Frosinone – 17 (11 nel 2020)

Latina – nd (nd nel 2020)

Rieti – 9 (9 nel 2020)

Roma – 11 (11 nel 2020)

Viterbo – 5 (nd nel 2020)

AMBIENTE URBANO

VERDE FRUIBILE

VERDE FRUIBILE IN AREA URBANA (MQ/ABITANTE)

Frosinone – 16,3 (16,3 nel 2020)

Latina – 15,9 (15,9 nel 2020)

Rieti – 337,2 (336 nel 2020)

Roma – 17,1 (16,5 nel 2020)

Viterbo – 25 (21,1 nel 2020)

USO EFFICIENTE DEL SUOLO

INDICE SINTETICO (SCALA 0-10) DEL TREND CONSUMO SUOLO/RESIDENTE E DEL LIVELLO DI URBANIZZAZIONE

Frosinone – 2,5 (3,0 nel 2020)

Latina – 7,5 (7,0 nel 2020)

Rieti – 2,5 (3 nel 2020)

Roma – 8,5 (7,8 nel 2020)

Viterbo – 2,0 (2,4 nel 2020)

ENERGIE RINNOVABILI

SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO PUBBLICO

POTENZA ISTALLATA (kW) SU EDIFICI PUBBLICI OGNI 1.000 ABITANTI

Frosinone – 2,27 (2,22 nel 2020)

Latina – 0,77 (0,76 nel 2020)

Rieti – 0,0 (nd nel 2020)

Roma – 0,0 (nd nel 2020)

Viterbo – 7,19 (5,61 nel 2020)