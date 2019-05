Oggi basta aprire i social network per leggere l’ennesimo caso di violenza sulle donne e di bullismo, un fenomeno dilagante che va’ arginato attraverso campagne comunicative ma anche con progetti pragmatici come il dispositivo “io mi difendo” del Team Iadevaia che da anni in tutto il territorio della provincia di Latina sensibilizza attraverso lo sport bambini e ragazzi, avvicinandoli alle arti marziali in chiave di risorsa formativa, educativa e come difesa attiva e crescita interiore.

Mercoledi 22 maggio al Liceo GB Grassi di Latina si è tenuto lo stage tecnico di thai-kickboxing k1 e difesa personale targato WFM World Federation of ELite Martial Arts e Settore Kickboxing ENDAS di Latina, a cura del Maestro Pietro Iadevaia , candidato alle Olimpiadi di Sydney Taekwondo Olimpico WT Fita, medagliato europeo Taekwondo WT Fita, ex atleta della Nazionale Italiana Taekwondo WT,pluricampione internazionale e nazionale Taekwondo Olimpico WT FIta, oggi responsabile di settore regionale di Taekwondo stile WT per il Lazio.

Ospite d’onore dello stage tecnico la campionessa di k1 contatto pieno Cristina Nowak di origine ucraine che ha dato lustro all’evento ove hanno preso parte diversi atleti di tutte le età. La Nowak ha trasmesso non solo tecniche ma un messaggio importante a tutte le donne, quello che è ora di imparare a difendersi come madri e come figlie per farsi trovare pronte in caso di necessità.

Promozione sportiva e difesa personale sul territorio attraverso l’Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal Coni ENDAS è cio’ che si evidenzia nei corsi di Taekwondo stile WT, difesa personale, Kickboxing e Freeboxe e progetti nobullismo e difesa donna del Team Iadevaia presenti al Liceo GB Grassi Latina, a San Felice Circeo, a Borgo vodice o presso istituti di istruzione o doposcuola come Gioca&Impara Latina.

Il Tecnico Iadevaia “possiamo dire che intraprendere uno sport che dia disciplina è il primo passo per formare psico-fisicamente una persona, di ogni età, posso ritenermi soddifatto per i successi ottenuti non solo in gara ma nelle strade, nei nostri corsi tra i nostri ragazzi e genitori, praticamente bambini insicuri aumentare la propria autostima, gli aggressivi, calmarsi, donne con ansie, acquisire l’equilibrio interiore e padri di famiglia indossare una corazza indistruttibile, ecco cosa facciamo nei nostri corsi sia difesa personale che nel Taekwondo stile WT o nella Kickboxing o Freeboxe”.

Cristina Nowak entrerà a far parte del Team a partire da giugno, una professionista del settore che aumenterà il bagaglio tecnico educativo per gli allievi della squadra.

Un in bocca al lupo ai ragazzi della squadra per le prossime imminenti gare sia nella disciplina Taekwondo stile WT del 26 maggio Open “Trofeo Città di Latina” che nella kickboxing su ring “Gladiator3” del 23 giugno. Si ringrazia l’Amministrazione Provinciale, Comune di San Felice Circeo, Comune di Sabaudia, la Dirigente Scolastica del Liceo Grassi, Liceo Manzoni, il Presidente ENDAS Serapiglia il Segretario per Sport Combattimento Di Maggio, i genitori, gli allievi e collaboratori tutti.