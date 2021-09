Nella tarda mattinata di ieri 22 settembre, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è stato impegnato per un vasto incendio nella periferia del capoluogo.

Le fiamme, partite da via Regione Veneto e favorite dal forte vento, hanno interessato un totale di circa 35 ettari di vegetazione.

L’incendio di interfaccia ha minacciato numerose abitazioni nelle zone percorse dalle fiamme fino ad arrivare su via del Piccarello.

Imponente il dispositivo antincendio messo a disposizione dal Comando Provinciale che ha inviato sul posto ben 6 squadre da tutta la provincia. Dopo poco sul posto vi erano, nell’ordine, le squadre di Latina, Aprilia, Sabaudia Aib, Terracina, Fondi Aib e Gaeta.

Tutte le squadre supportate da 2 autobotti vf, dos vf e Funzionario di servizio.

In supporto alle nostre squadre anche diverse associazioni di Protezione Civile le quali hanno collaborato attivamente per arginare le fiamme.

Per le operazioni di spegnimento si è reso necessario l’intervento di due velivoli antincendio; il Drago VF 140, proveniente dal Reparto Volo VF di Ciampino ed un RL della Regione Lazio.

Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni causando danni ad alcune pertinenze private.

Per fortuna non si registrano persone coinvolte.

Sul posto anche Polizia di Stato, Polizia Locale e 118.