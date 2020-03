Un avvocato della provincia, comlto conosciuto nel capoluogo pontino, è risultato positivo al test del coronavirus.

L’uomo di 51 anni, residente a Cori, è stato ricoverato l’altro ieri all’ospedale Spallanzani di Roma. Da quanto si apprende, il professionista ha presentato sintomi influenzali dopo una vacanza in Lombardia. Familiari e colleghi sono in auto isolamento.

E’ prevista ora una sanificazione del palazzo di Giustizia di Latina e probabilmente una sospensione delle udienze per 15 giorni.

Coronavirus in provincia: la festa di Carnevale a Fondi

Una festa di Carnevale fatale quella che si è tenuta in un centro anziani di Fondi, in provincia di Latina, il 25 febbraio. Il momento di convivialità, al quale hanno partecipato un centinaio di persone, avrebbe fatto infatti aumentare i casi di coronavirus nella regione. A mettere in relazione il party con il numero anomalo di contagi in provincia di Latina è stato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che durante la conferenza stampa sull’emergenza ha detto: “Bisogna evitare gite e spostamenti. È notizia di poche ore fa che l’aumento di contagi è frutto di una festa con gente che veniva da altre parti Italia”.

Sulla vicenda però è intervenuto il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto:

«Sono costretto a smentire in modo categorico le affermazioni veicolate tramite alcuni organi di informazione relativamente ad una cena svoltasi a Fondi, alla quale avrebbero partecipato quattrocento persone provenienti da più parti d’Italia e su cui sarebbe in corso un’indagine epidemiologica. Corre l’obbligo di precisare, nell’interesse della cittadinanza e del delicato lavoro che in queste ore stanno facendo ASL e Prefettura di Latina, che dette affermazioni non corrispondono al vero. Trattasi di una cena svoltasi in concomitanza della festa di Carnevale, ancor prima delle prescrizioni governative emanate solo nei giorni successivi, e alla quale hanno partecipato circa una sessantina di persone. L’indagine epidemiologica avrebbe ricondotto l’attenzione alla suddetta cena in quanto nei giorni a seguire uno dei soggetti partecipanti, dopo aver avvertito i primi sintomi, è stato sottoposto a tampone. Da bollettino ufficiale al momento sono cinque i casi registrati nel territorio di Fondi. Tra questi, solo due sono le persone che hanno preso parte alla suddetta cena. La ASL ha attivato tempestivamente tutte le procedure previste, individuando le persone per le quali è stato disposto l’isolamento domiciliare. In questa delicata fase di emergenza epidemiologica da COVID-2019, che vede tutte le istituzioni in prima linea a tutela delle comunità e altresì i cittadini attuare responsabilmente comportamenti limitativi del consueto agire quotidiano al fine di circoscrivere il propagarsi dell’epidemia, è quanto mai opportuno diffondere esclusivamente informazioni reali e documentate, al fine di non creare inutili e ancorché dannosi allarmismi».