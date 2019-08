La piazza di Pontinia è stata scelta come una delle 8 tappe del Cinema Cotral. Giovedì 1 e venerdì 2 agosto, Piazza D’Indipendenza verrà illuminata da cultura e spettacolo, grazie alla proiezione di alcuni successi cinematografici, che daranno la possibilità ai cittadini di Pontinia e dintorni, di goderne gratuitamente.

Il cinema “on the road”, realizzerà un palcoscenico artistico, ricco di film classici e non, vincitori di premi rinomati. Quello del Cinema Cotral è un programma dedicato ad un pubblico vasto, con l’intento di raccontare storie che hanno lasciato il segno, capaci di stravolgere la vita di chi le affronta. Dal 20 luglio al 6 agosto, nei comuni e nei borghi del Lazio che sono privi di cinema, si avrà la possibilità di poterlo vivere e di potersi godere all’aperto la proiezione di film grazie al bus Cotral.

Proprio giovedì 1 agosto, in Piazza D’Indipendenza è andato in onda “Sing street”, la storia di un adolescente con un sogno nel cassetto, quello di creare una band e girare il mondo raccontando le proprie canzoni. Un talento, quello del canto, nel caso del giovane cantautore protagonista. Un film che racconta il viaggio della vita, nella speranza di raggiungere i propri sogni. Un film scelto per portare una morale nelle piazze, e comunicare al pubblico l’essenza dei giovani. Perché ogni talento deve avere la possibilità di essere coltivato, alimentato e mai abbandonato. Credere in ciò che si fa ma sopratutto in se stessi.

Ideato dai ragazzi del “Piccolo Cinema America” e successivamente approvato e realizzato da “Cotral”, Cinema Cotral è un’iniziativa importante che permette di valorizzare il cinema, con l’arte e la cultura che ne contiene. Non solo, poichè il fattore fondante e cruciale è anche quello di poter mantenere le piazze attive, con nuovi progetti che riescano a mantenere in vita la fantasia, i desideri ed i sogni di ognuno.

