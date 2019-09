Checco Zalone si appresta a girare le ultime scene del suo nuovo film, e per l’occasione ha deciso di lasciare la sua amata Puglia. Le riprese finali si terranno infatti a Latina domani 1 ottobre.

Il comico pugliese, ha scelto come location la Torre Pontina, uno dei luoghi più caratteristici e affascinanti della città. Da quanto si apprende il grattacielo pontino si trasformerà per qualche ora in un albergo di lusso di una città del Sud Africa.

La notizia è arrivata nelle ultime ore e ha già suscitato grande scalpore. A quanto pare, Latina è pronta a mobilitarsi per permettere a Zalone di girare le sue ultime riprese di “Tolo Tolo” senza alcun impedimento. La zona rimarrà chiusa al pubblico, così da regalare a Checco Zalone un set blindato a prova di spoiler.

