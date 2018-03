In arrivo Burian 2, ipotesi neve anche in provincia di Latina

Secondo il sito “Ilmeteo.it” ipotesi neve anche sulla provincia pontina per mercoledì 21 marzo.

Stanno apparendo evoluzioni davvero interessanti causate dallo sconquasso meteorologico dovuto all’arrivo del Burian bis sull’Europa e parte dell’Italia. Il Mediterraneo sarà sede della formazione di numerosi centri depressionari che si collocheranno principalmente sui bacini centro-meridionali italiani, interessando quindi le regioni del Centro e del Sud.

Ecco allora che il centro europeo di previsioni internazionali, prospetta l’arrivo di una bassa pressione dalle isole Baleari, alimentata da fortissimi venti di Maestrale, che si sposterà velocemente verso la Sardegna e quindi Sicilia e Puglia; una volta raggiunte le regioni meridionali il Maestrale lascerà il posto ai venti freddi di Bora innescando una vera e propria buriana su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Puglia. Le precipitazioni intense e il vento freddo faranno calare sensibilmente la quota della neve che cadrà fino in pianura sull’Abruzzo e il Molise, fin sopra i 200 metri in Campania, quindi raggiungendo le porte di Napoli, a quote pianeggianti anche sulla Basilicata dove sarà copiosa sul potentino come del resto sul salernitano.