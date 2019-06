Ancora per oggi è in programma all’Expo Fiera di Latina, il Grand Prix Motorshow: evento promosso dall’associazione sportiva Grand Prix Eventi, con il patrocinio della Provincia di Latina.

Tre giornate (28, 29, 30 Giugno) animate dalla passione per auto, moto e benessere sportivo.

Un appuntamento molto variegato per tematiche, materiale ed intrattenimento. Sono infatti presenti:

Esposizione auto team corse

Esposizione moto team corse

Esposizione concessionari e rivenditori auto prestige

Esposizione concessionari e rivenditori moto novità

Esposizione auto – moto – mezzi d’epoca

Esposizione e campionato italiano Hi-fi Tuning circuito “The Competition Bass“

Mostra scambio mercato auto e moto

Mostra mercato tra privati

Esposizione e stand preparatori modifiche auto e moto

Stand commerciali del settore auto – moto

Raduno Porsche Club Lazio

Raduno Vespa Club

Raduno Ducati

Il tutto animato da musica dal vivo, stand gastronomici, spettacoli acrobatici di moto, Vespe e Quad.

Ospite speciale, per il Vespa Freestyle, Nicola l’Impennatore, stuntman toscano celebre per la sua partecipazione a Italia’s got Talent lo scorso 2012: artista simpatico e travolgente.

Entrando nel cuore della mostra, si possono ritrovare veri gioielli automobilistici, sportivi e non, protagonisti indiscussi degli anni ’70-80.

Saltano all’occhio la Lancia Delta integrale HF, l’Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1300, la Lancia Fulvia HF 1600.









Balzando ai giorni nostri, fra le moto risalta la frizzante Ducati Panigale V4S, mentre fra le auto sportive, la bellissima Lamborghini Murcielago e le due raffinate Porsche 911 Carrera S, e 930 Turbo.









Previsti inoltre quattro momenti di talk show, nei quali associazioni e professionisti del settore, esporranno nuovi progetti da attuare nell’area Expo Latina: uno spazio vasto (10mila metri quadrati) e ben attrezzato, dal quale sicuramente Latina trarrà sempre maggiori soddisfazioni.

