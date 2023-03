Un Vernissage tutto al femminile Sabato 1 Aprile alla ICAR di Latina, dove l’amministratore delegato della SPA, Barbara Donati, inaugurerà l’esposizione temporanea dell’artista Alessandra Chicarella nei locali della Concessionaria.

Un momento dove l’arte incontra l’impresa per fare “insieme un viaggio” tra i colori e le forme che disegnano spazi immaginari da percorrere

Inaugurazione sabato 1 Aprile alle ore 11,00,

La mostra rimarrà esposta sino al 31 maggio alla ICAR di Latina, Borgo Piave 93.

L’esposizione all’ICAR SPA è un’intuizione di Barbara Donati e Monica Reggi che hanno immaginato un nuovo spazio da proporre alla città di Latina a metà tra imprenditoria e cultura, in un’azienda dove peraltro il management ha uno sguardo al femminile, sui bisogni e sui progetti di tante donne che vivono e lavorano sul territorio distinguendosi e investendo risorse anche su un immaginario che non è concentrato solamente sulla produttività, ma che è ancora più visionario perché volge lo sguardo verso la creatività.

Di qui l’idea di iniziare un progetto artistico di genere (anche se non esclusivo) con MAD e Alessandra Chicarella proprio perché il MUSEO D’ARTE DIFFUSA ha mostrato con continuità attenzione alla creatività femminile. Un’esposizione che di per sé è essa stessa un’opera artistica-installativa e dinamica che interagisce coi diversi contenitori che offre la concessionaria e che comunque è dedicata anche a chi lavora tutti i giorni nel mondo del trasporto privato, dei viaggi, della mobilità sostenibile in stretto contatto con la tecnologia e l’ambiente circostante. (Fabio D’Achille)



“RICALCOLO L’ITINERARIO”

Una mappa di forme e colori diversi, di itinerari esplorati, di luoghi speciali e spazi ancora da visitare.

Nei “Percorsi suggeriti” ritrovo le città attraversate a piedi, gli scorci lontani e paesaggi immaginati.

La street view si muove fra sensazioni ed emozioni, personaggi inventati e riscoperti, ritornelli e strofe antiche.

Sosto a lungo davanti al racconto del tempo, dove i colori si possono cancellare con un dito e il volo di un gabbiano segna un altro punto sulla mappa.

È ora di ripartire. Risalgo a bordo della mia vita. Imposto il navigatore. Destinazione sconosciuta.

Buon viaggio

Alessandra Chicarella

Biografia di Alessandra Chicarella: Pittrice e orafa, nata a Latina nel 1971 dove vive e lavora. Si diploma nel 1990 maestro d’arti applicate all’Istituto d’Arte A. Baboto di Priverno (LT). Dopo una lunga esperienza nel mondo dell’oreficeria e della gioielleria inizia, nel 2014, la sua attività espositiva con l’arte contemporanea. L’autrice esterna un particolare rapporto con l’editoria, che si tradurrà nel 2020 con l’illustrazione grafica e disegnativa del volume “Il Colore del Metallo”, fino ad arrivare alla recente creazione e presentazione de “Il Libro d’Artista”, un’opera polimaterica e profondamente intimistica e del “Giornale d’Artista”, una raccolta di quotidiani editi durante i mesi del lockdown pandemico che l’artista analizza, unisce, trasforma, pubblicando in tal modo una preziosa testimonianza emotiva del nostro recente vissuto. Il confronto con il mondo contemporaneo, inteso come attualità, cronaca e fenomenologia della trasmissione del dato reale, troverà inoltre espressione, nell’estate del 2021 nella realizzazione del murale dedicato alla memoria della giornalista Ilaria Alpi. L’attività di Alessandra Chicarella, risulta dunque caratterizzata dal forte legame emotivo tra l’esperienza e la ricerca, la sperimentazione e il vivo confronto con le altre espressioni artistiche fino alla performance.