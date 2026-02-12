L’Agenzia Formazione e Lavoro accelera sui nuovi diplomi tecnologico-professionali che collegano scuola e impresa

Latina – Cinque percorsi formativi sperimentali che uniscono diploma professionale e specializzazione tecnica superiore in un unico percorso di sei anni. È questa la novità della Filiera Tecnologico-Professionale “4+2”, presentata mercoledì 4 febbraio all’Auditorium Daniele Nardi dall’Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina, che ha ottenuto l’approvazione dall’USR Lazio per avviare questa sperimentazione sul territorio.

La conferenza stampa di presentazione, tenutasi proprio il 4 febbraio, ha visto la partecipazione dell’avvocato Diego Cianchetti (Amministratore Unico), del dott. Livio Mansutti (Direttore Generale) e della dott.ssa Rita Saba (Direttore Area Didattica, Progettazione e Sviluppo), che hanno illustrato nel dettaglio il progetto e le sue potenzialità per il territorio.

Le parole dei protagonisti

Avvocato Diego Cianchetti, Amministratore Unico: “L’approvazione di questi progetti da parte dell’USR Lazio segna un traguardo fondamentale per la Latina Formazione e Lavoro. La nostra missione è costruire ponti solidi tra istruzione e mondo produttivo. Attraverso le nuove collaborazioni attivate con istituti di eccellenza come il Caboto di Gaeta, il Salvemini di Latina, l’Alessandro Volta di Frosinone e il Mattei di Latina, vogliamo offrire ai giovani del nostro territorio un percorso formativo d’avanguardia che risponda realmente alle esigenze delle imprese locali.”

Dott. Livio Mansutti, Direttore Generale: “Siamo pronti a rendere operativa questa nuova filiera tecnologica potenziando la nostra presenza nelle sedi di Latina, Aprilia, Fondi e di prossimo avvio la sede di Monte San Biagio. La nostra struttura e i nostri responsabili di settore sono già al lavoro per garantire standard qualitativi elevati nei comparti strategici della logistica, dell’automotive, del settore elettrico, della grafica e dell’informatica. L’obiettivo è trasformare ogni nostra sede in un vero polo di innovazione e crescita per l’intera provincia.”

Dott.ssa Rita Saba, Direttore Area Didattica, Progettazione e Sviluppo: “I percorsi ‘4+2’ rappresentano una vera svolta didattica: permettono agli studenti di acquisire competenze iperspecialistiche in tempi ridotti, collegando il diploma professionale direttamente alla specializzazione tecnica superiore. Con progetti come ‘Chain4Log’, ‘Rete automotive per innovazione, competitività e occupazione’, ‘Industria Artigianato e Made in Italy – Design e Comunicazione Visiva’, ‘Elettronica ed Elettrotecnica’ o ‘Tecnico di Impresa & Innovazione Digitale’, non garantiamo solo istruzione e formazione professionale, ma creiamo reali prospettive occupazionali, preparando profili come l’operatore dei sistemi e dei servizi logistici, l’operatore grafico ipermediale o il programmatore informatico, figure oggi richiestissime dal mercato.”

Una storia di successo: Francesca Zampa, da studentessa a educator internazionale

Francesca Zampa è la testimonianza vivente di come la formazione professionale possa trasformarsi in una carriera di successo. Partita dalla Latina Formazione Lavoro a soli 14 anni, oggi è educator e formatrice con L’Oréal Professionnel Paris, con esperienze alla Milano Fashion Week e al Festival del Cinema di Venezia.

“Arrivo dalla Latina Formazione Lavoro di Latina e ho iniziato qui quando avevo 14 anni”, racconta Francesca nell’intervista. “È stata una formazione completa e la cosa che da sempre mi ha aiutata è stato il fatto di avere delle professoresse che mi hanno sempre spinto, tanto che all’epoca la mia professoressa mi prese per seguire uno stage da lei proprio perché aveva visto la mia passione e da lì non ho più smesso di lavorare.”

La sua storia parte da una scelta controcorrente: “A 13-14 anni non è semplice se già hai una tua passione interna. Non è stato semplice convincere i miei genitori a mandarmi in questa scuola perché mi dicevano ‘no tu devi andare in una scuola superiore e prendere il diploma’. Mi hanno iscritto ad un’altra scuola, non ci sono mai andata perché questo era quello che volevo fare.”

Il segreto del tuo successo? “Tanto fanno le ore di esperienza che ti danno la possibilità di entrare a 360 gradi nel mondo del lavoro, ma soprattutto l’esperienza, che è quella che ti forma”, spiega Francesca. Che aggiunge: “È proprio l’impegno e la dedizione che metti in quello che fai. I sacrifici non sono mancati. Per diventare educator ho dovuto studiare come se fosse un’università privata all’interno della L’Oréal, ho seguito dei corsi in cui dovevo sostenere degli esami.”

E oggi? “Sono educator ma inizio un Master settimana prossima a Milano per prendere un nuovo certificato. Solo 18 in Italia ce l’hanno. Bisogna studiare e nonostante io insegni, comunque continuo a studiare.”

Il messaggio finale è chiaro: “Mancano tante figure, mancano dei ragazzi soprattutto vogliosi di fare questo lavoro. Se volete farlo bene è veramente meraviglioso, quindi lo consiglio a tutti.”

E i genitori che inizialmente erano contrari? “Sono super felici e mi dicono ‘meno male che da piccola sei stata testona perché se non fosse stato per te tu oggi non eri quello che sei’.”

Un progetto ambizioso che promette di rivoluzionare il modo in cui i giovani del territorio si preparano al mondo del lavoro, creando ponti concreti tra formazione e occupazione nelle aree più richieste dal mercato.

Cinque percorsi, cinque professioni del futuro

I percorsi approvati coprono i settori strategici dell’economia pontina e nazionale. Il primo, “Chain4Log”, con sede a Latina, forma operatori dei sistemi e dei servizi logistici in collaborazione con l’I.I.S.S. G. Caboto di Gaeta. In un territorio strategicamente posizionato tra Roma e Napoli, dove la logistica rappresenta un settore in forte espansione, questo percorso prepara figure professionali immediatamente spendibili.

Il secondo percorso, “Rete automotive per innovazione, competitività e occupazione”, sempre con sede a Latina, si concentra sulla riparazione dei veicoli a motore, in partnership con l’IIS De Amicis-Cattaneo di Roma. L’automotive sta attraversando una trasformazione epocale con l’elettrificazione e la digitalizzazione: questo percorso prepara i giovani a essere protagonisti del cambiamento.

Il terzo, “Industria Artigianato e Made in Italy – Design e Comunicazione Visiva”, distribuito tra le sedi di Latina, Aprilia e Fondi, forma operatori grafici ipermediali in collaborazione con l’IIS Mattei di Latina. In un’epoca dove ogni azienda ha bisogno di comunicare efficacemente sui canali digitali, questa figura professionale è sempre più ricercata.

Il quarto percorso, “Tecnico di Impresa & Innovazione Digitale”, con sede ad Aprilia, prepara operatori informatico-programmatori insieme all’IIS Vittorio Veneto Salvemini. La trasformazione digitale delle imprese richiede competenze sempre più sofisticate in ambito IT, rendendo questa figura una delle più richieste dal mercato del lavoro.

Infine, il quinto percorso, “Elettronica ed Elettrotecnica, art. Elettrotecnica”, con sede a Latina, forma operatori elettrici in collaborazione con l’IIS Alessandro Volta di Frosinone, preparando professionisti per un settore fondamentale nelle infrastrutture e nell’industria.

Un modello che supera la tradizionale separazione tra teoria e pratica

La vera innovazione sta nel metodo. Non si tratta più di studiare prima e lavorare poi, ma di un approccio integrato dove teoria e pratica si alternano costantemente. Gli studenti, già durante il percorso formativo, avranno l’opportunità di entrare in contatto con le realtà produttive del territorio, facendo esperienze concrete che permetteranno di capire se quella è davvero la strada professionale che vogliono percorrere.

Un’infrastruttura territoriale in crescita

L’ambizione del progetto è evidente anche nella sua distribuzione geografica. Le sedi operative coinvolte sono Latina, Aprilia, Fondi e, di prossimo avvio, Monte San Biagio. Una rete diffusa che permette ai giovani di tutto il territorio provinciale, di accedere a questi percorsi senza doversi spostare troppo lontano da casa, con collaborazioni strategiche con istituti di eccellenza come il Caboto di Gaeta, il Salvemini di Latina, l’Alessandro Volta di Frosinone e il Mattei di Latina.

Una strategia di sviluppo per l’intera provincia

Il progetto si inquadra in una visione più ampia di sviluppo territoriale. La logistica, la grafica, l’informatica, il settore elettrico: questi non sono settori scelti a caso. Rappresentano le aree dove la domanda di lavoro qualificato supera l’offerta, dove le imprese faticano a trovare i profili giusti. La Filiera 4+2 nasce proprio per colmare questo gap, preparando professionisti che il territorio e il mercato già cercano, trasformando ogni sede in un vero polo di innovazione e crescita.

Come funziona concretamente il percorso 4+2

Per comprendere la novità della Filiera 4+2, è importante conoscere come si strutturano i percorsi formativi di Latina Formazione Lavoro. L’agenzia offre due tipologie di percorsi, quello ordinario e la nuova proposta sperimentale 4+2.

I percorsi ordinari si articolano con un triennio al termine del quale, superando un esame, si consegue la Qualifica Professionale di livello EQF 3 (il sistema europeo di classificazione dei titoli). Gli studenti possono poi proseguire con un ulteriore anno per conseguire il Diploma di Tecnico Professionale di livello EQF 4. Con questa modalità tradizionale, il percorso formativo si conclude in quattro anni.

La nuova Filiera 4+2, invece, rappresenta un’innovazione significativa. Si tratta di un percorso quadriennale completamente riprogettato che porta direttamente al diploma di scuola secondaria superiore attraverso il superamento dell’esame di Stato. In pratica, si ottiene lo stesso diploma che normalmente richiederebbe cinque anni, ma in soli quattro anni, grazie a una rimodulazione delle ore e a una riorganizzazione didattica.

Al termine di questo quadriennio, gli studenti si trovano di fronte a tre possibilità:

Proseguire con un ITS Academy (la scelta naturale della Filiera): due anni di alta specializzazione tecnica che portano al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore di livello EQF 5, un titolo riconosciuto in tutta Europa. Dopo l’ITS Academy è possibile accedere anche all’università. Iscriversi direttamente all’università o ad altri percorsi di istruzione e formazione, grazie al diploma di scuola secondaria superiore conseguito. Entrare subito nel mondo del lavoro, poiché i quattro anni permettono di acquisire competenze professionali immediatamente spendibili. Il percorso formativo offerto da Latina Formazione Lavoro è infatti focalizzato sull’inserimento lavorativo attraverso un’alternanza continua tra teoria e pratica.

Questa nuova modalità si distingue per alcuni aspetti fondamentali: durante i quattro anni, gli studenti alternano lezioni teoriche a esperienze in azienda, costruendo progressivamente le competenze del loro settore. Il monte ore complessivo rimane lo stesso del percorso quinquennale tradizionale, ma viene distribuito in modo più intensivo sui quattro anni. L’enfasi è posta sul potenziamento delle materie STEM, delle lingue straniere e soprattutto sulla didattica laboratoriale e sull’apprendimento attraverso l’esperienza diretta in azienda.

Il risultato è un profilo professionale completo: competenze tecniche aggiornate, capacità di lavorare in team, conoscenza diretta delle dinamiche aziendali, attitudine al problem solving. Esattamente ciò che le imprese cercano e spesso faticano a trovare.

Un investimento sul futuro del territorio

La Filiera 4+2 rappresenta molto più di una semplice offerta formativa. È un investimento strategico sul capitale umano del territorio, un modo per trattenere i giovani talenti che troppo spesso sono costretti a cercare opportunità altrove. È anche un segnale alle imprese: la formazione può davvero essere costruita insieme, partendo dalle reali esigenze del mercato.

Per gli studenti che si affacciano ora alle scelte per il futuro, questi cinque percorsi rappresentano un’opportunità concreta di costruire una carriera professionale solida, in settori dinamici e in crescita, senza dover necessariamente lasciare il proprio territorio.

Le iscrizioni e le informazioni sono disponibili sul sito www.latinaformazione.it. Per chi vuole investire sul proprio futuro professionale, la Filiera 4+2 potrebbe essere la strada giusta.

Per informazioni: Latina Formazione e Lavoro s.r.l. – Agenzia per i servizi formativi e per il lavoro della Provincia di Latina

Riferimento normativo: D.D.G. prot. n 0000041 del 09/01/2026 – USR Lazio