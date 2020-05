“Con le mascherine e le altre misure dobbiamo imparare a convivere. Fino a fine anno, forse anche di piu’. Capisco che col caldo e’ difficile tenere la mascherina, ma sono precauzioni decisive in attesa di una cura”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in un’intervista a Il Messaggero.

“Capisco che soprattutto col caldo è difficile tenere la mascherina e lo dico io che porto anche gli occhiali, si appannano… Ma sono precauzioni decisive. Anche con l’aria condizionata tocca stare attenti. Con la facoltà di Ingegneria della Sapienza, forniremo indicazioni sul corretto utilizzo dei condizionatori: in un luogo chiuso possono amplificare l’attività virale. Nei locali, bisogna evitare un getto diretto dell’aria sui clienti”. ha aggiunto D’Amato.

Secondo l’assessore, “in generale tutti i luoghi di aggregazione possono essere pericolosi, quelli al chiuso di piu’. Quelli al chiuso con l’aria condizionata piu’ di tutti. Vale pure per i centri commerciali: e’ meglio non andarci solo per passare un pomeriggio afoso”.