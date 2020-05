Tra fughe in avanti e richiami all’ordine, continua il braccio di ferro tra Regioni e Governo sulle riaperture anticipate.

Oggi, all’unanimità, i governatori chiedono di poter alzare le serrande già da lunedì prossimo. “Poco fa la conferenza delle Regioni all’unanimità ha approvato un documento che chiede che fin dall’ 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio”, ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa. “E dal 17 – quando scadrà il dpcm firmato il 26 aprile scorso – chiediamo che questa norma decada e venga totalmente attribuito alle Regioni la responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture sin dal 18 maggio“.

Il ministro per gli Affari regionali Boccia ha ribadito oggi la linea del governo: dall’11 maggio esame dei dati del monitoraggio del ministero della Salute sul contagio da Covid 19 e, in base a quelli, dal 18 maggio possibili differenziazioni regionali nelle riaperture, anche in base alle linee guida dell’Inail.