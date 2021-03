Da lunedì 29 marzo il Lazio potrebbe tornare arancione. Una breve parentesi, visto che poi fra il 3 e il 5 aprile in vista delle festività pasquali tutta Italia torna rossa.

Gli ultimi dati infatti lasciano ben sperare. Venerdì arriverà la conferma con il cambio di colore e la consueta ordinanza del ministro della Salute dopo il consueto monitoraggio settimanale pubblicato dall’Istituto superiore di Sanità.

I parametri erano già migliorati la scorsa settimana nel Lazio e l’incidenza era a 214 casi e l’Rt è nettamente in discesa, a 1,09 e con una previsione di arrivare addirittura sotto l’1. Quindi, a meno di un’impennata dell’Rt, dovrebbe perciò tornare nella fascia con meno restrizioni a partire da lunedì prossimo.

In vista delle vacanze di Pasqua a partire dal 1 aprile, è improbabile un ritorno in presenza delle scuole per soli tre giorni ma la decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni.