Una donna di Fiuggi è risultata positiva al #COVID19 è ricoverata all’Istituto Spallanzani in discrete condizioni e stabile.

La donna era stata dal 16 al 23 di febbraio nelle zone del nord Italia in Lombardia e Veneto. Rientrata il 24 febbraio è diventata sintomatica il 25 febbraio. Sono stati eseguiti i test sul nucleo familiare i cui esiti saranno resi noti appena disponibili. La Asl di Frosinone, in costante collegamento con la task-force regionale ha già predisposto l’indagine epidemiologica sui contatti stretti da sottoporre a sorveglianza domiciliare.

Si conferma che allo stato attuale tutti i casi di positività al COVID-19 nella nostra regione derivano da link epidemiologici collegati al nord Italia e si precisa che allo stato attuale non abbiamo casi di cittadini residenti a Roma

Intanto, a seguito dell’indagine epidemiologica svolta dalla direzione sanitaria dal Policlinico di Tor Vergata e dal SERESMI, sono state richiamate 98 persone che hanno avuto accesso al pronto soccorso di Tor Vergata nei giorni 26 e 27 febbraio e che sono potenzialmente venuti a contatto con l’agente di Polizia di Pomezia che si era recato al pronto soccorso e ora ricoverato all’Istituto Spallanzani.

Di questi 15 risultano sintomatici e andranno valutati clinicamente ed eventualmente verranno sottoposti al test per il #COVID19. Sono 6 gli operatori sanitari del pronto soccorso, un agente di Polizia e due operatori della vigilanza in servizio presso l’ospedale posti in sorveglianza sanitaria domiciliare, tutti asintomatici.

Contattati telefonicamente dal servizio di igiene e sanita pubblica della Asl Roma 6 anche tutti i ragazzi, i genitori e gli insegnanti della classe 3 C dell’istituto Pascal di Pomezia. Sono tutti asintomatici e sono stati posti in sorveglianza domiciliare. Inoltre sono in corso i contatti con i medici di medicina generale delle famiglie per informarli dell’evoluzione.

È stato inoltre contattato il maestro di pianoforte anche lui asintomatico e posto in sorveglianza domiciliare. Sono state date indicazioni per la sanificazione dell’istituto. Il sindaco viene costantemente aggiornato.

Si ribadisce l’appello affinché in presenza di sintomi e di un link epidemiologico è sconsigliato recarsi ai pronto soccorso, ma bensì chiamare il numero verde 800.118.800