Agli 821 casi confermati nell’ultimo bollettino della Protezione civile, potrebbe aggiungersi un altro caso di contagio. Una donna proveniente da Bergamo e atterrata oggi all’aeroporto romano di Fiumicino è risultata positiva al primo test da coronavirus.

A questo punto si attendono i risultati del secondo tampone e gli ulteriori accertamenti sulla paziente. Se il caso fosse confermato si tratterebbe di un nuovo contagio nella provincia di Roma, dopo la coppia di turisti cinesi e il ricercatore provenienti da Wuhan, tutti guariti dall’infezione dopo settimane di ricovero e cure all’ospedale Spallanzani di Roma.

La donna era stata di recente in Lombardia e ora si trova ricoverata anche lei allo Spallanzani. Il fatto che sia stata in Lombardia esclude l’ipotesi di un focolaio nel Lazio. Tutte le persone con cui è entrata in contatto negli ultimi giorni sono già state messe in isolamento.

Questa è invece la situazione a livello nazionale: 821 ammalati (la metà in isolamento domiciliare, 345 in ospedale con sintomi e 64 in terapia intensiva), ben 474 sono in Lombardia, dove ci sono anche 8.500 persone in isolamento domiciliare perché venute a contatto con soggetti contagiati, 149 sono in Veneto, quasi tutti in provincia di Padova e Venezia, e 143 in Emilia Romagna, la maggior parte in provincia di Piacenza.