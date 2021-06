In questi ultimi due anni, c’è stata una vera rivoluzione nel settore della mobilità, i produttori hanno dovuto seguire la tendenza creata da uno dei geni dei nostri tempi, Elon Musk ha dato il via alla rivoluzione con Tesla, innescando l’interesse del mondo elettrico nel grande pubblico, inoltre la gente è sempre più è vicina allo spirito green, per preservare e curare il mondo.

Il turismo può essere fortemente influenzato positivamente dall’utilizzo dei mezzi elettrici, non inquinando, tanti nuovi itinerari potranno essere realizzati in piena sicurezza per l’ambiente.

È un’opportunità per tutti, per migliorare i propri servizi.

Nel Lazio ci sono numerosi progetti per la mobilità sostenibile.

A Latina uno dei maggiori promotori di questo cambiamento e sostenitore di numerose iniziative di sensibilizzazione dell’elettrico, è la società E-electric, fondata da Francesco Loffredo. “Free to move” con il motto della sua azienda spiega la sua “vision”, liberi di muoversi ovunque.

Dall’amore per la sua terra e la passione per il suo lavoro, ha deciso di avviare degli accordi e progettualità per incentivare l’uso di soli mezzi elettrici.

Primo fra tutti ad aver abbracciato questo spirito è Gianluca Casolari titolare del villaggio turistico Lilandà, che si estende per oltre 70.000 metri quadri ai piedi del Circeo, conosciuto per le peculiari e splendide “case tra gli alberi”, caratteristiche e uniche nella zona, perfettamente integrate nella natura e rappresentano il punto di contatto tra la voglia di natura incontaminata, la tranquillità di un posto immerso nel verde e la possibilità di non rinunciare ad una vacanza con tutti i moderni comforts.









Il primo mezzo della flotta acquistato è stato un Askoll ES PRO per uso interno. Scelto per la sua praticità e potenza, anche sulle salite più impervie.



Un’altra attività locale che sta sfruttando l’efficienza dell’elettrico il 5kiosko che ha scelto dei monopattini, come servizio navetta per i propri ospiti.

Tutto questo è solo l’inizio.

Perché scegliere l’elettrico anche in ambito turistico?

Oltre alle considerazioni di tutela dell’ambiente, quando si parla di business spesso, a far determinare la scelta è l’aspetto economico (Prendendo d’esempio L’Askoll acquistato da Lilanda):

Con l’elettrico risparmia moltissimo, sotto ogni punto di vista; Ricarica pochi centesimi di euro; Autonomia dai 79 ai 97 km (Anche il tempo che si perdeva per andare dal distributore è azzerato, ogni anno si perde una settimana della propria vita nel rifornirsi di carburante.)

Un altro aspetto fondamentale è l’inquinamento acustico, con i mezzi elettrici è quasi zero, e in ambienti in cui si vuole entrare in contatto con la natura e rilassarsi, come nel villaggio Lilandà, non sentire rumori molesti, il rombo o l’accensione di un tipico motore termico, lo rende un paradiso.

Ora spetta solo a voi decidere se far parte del cambiamento per un turismo ecosostenibile.