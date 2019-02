Dopo tanti anni di svariati successi, il SUV più amato al mondo acquista un volto tutto nuovo grazie al restyling che la casa madre ha effettuato sul precedente modello! È in arrivo, a partire da Marzo, nella concessionaria Bodema di Latina, la nuova Range Rover Evoque!

Dato lo strepitoso successo del suo debutto ufficiale a Londra, avvenuto lo scorso novembre nel mezzo di un memorabile evento, la nuova Evoque esordirà in Italia il prossimo 28 febbraio.

La presentazione del nuovo SUV avverrà durante un evento riservato che si terrà a Roma in una rinomata location in zona Prati, all’insegna della classe e della raffinatezza che da sempre caratterizzano il noto brand! La nostra redazione, onorata dell’eminente invito, sarà presente alla cerimonia di presentazione e documenterà i vari momenti della serata, che verranno poi condivisi con i clienti più affezionati.

A regalarci l’emozione di scoprire il nuovo accattivante design della più

recente Range Rover Evoque sarà, dunque, Bodema, la concessionaria

operarante da ben 4 generazioni nel territorio di Latina! Lo storico salone, sito in via Epitaffio 39, offre da anni ai propri clienti professionalità e assistenza, proponendo prodotti di qualità tra cui auto nuove Jaguar, Land Rover e Mazda e auto usate di tutte le marche e di tutti i chilometraggi.

A partire da Marzo proprio Bodema concederà l’opportunità, mettendo a

disposizione dei propri clienti i veri professionisti del settore, di scoprire tutte le straordinarie novità che Range Rover ha introdotto nel raffinato prodotto.

A fare da garante, ovviamente, per la nuova generazione, è la precedente

versione dell’ Evoque, che ha rivoluzionato il mondo dei Suv di lusso e ha

consentito la vendita di 772.096 unità in tutto il mondo, conquistando ben 217 riconoscimenti internazionali!

Pur mantenendo, però, molte delle caratteristiche del precedente modello, la nuova Evoque risulta, nel complesso, avere molti piccoli dettagli che rendono l’ultimo volto della Range Rover più moderno e accattivante, come il frontale più “snello” e filante, il “cofano trasparente”, lo specchietto interno digitale e la fiancata più liscia a livello di portiere con la presenza di maniglie a scomparsa!

La nuova architettura del Suv è studiata per permettere di avere maggiore

manovrabilità e comfort!

La nuova Evoque, inoltre, è dotata di una serie di tecnologie dedite alla

sicurezza degli automobilisti e del passeggero, a partire dall’ all-terrain che garantisce la migliore visibilità su terreni sconnessi. Sarà presente, poi, su tutti i modelli la videocamera per retromarcia di serie, unitamente ad un

pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida, mentre per la tutela dei passeggeri sono disponibili sistemi di sicurezza attiva.

Raffinata e versatile, dal design pulito ed elegante, la nuova Range Rover

Evoque è, inoltre, l’ideale per viaggiare non solo in città, ma su ogni tipo di

terreno grazie alle innovative tecnologie di cui si compone e alla sua

compatta e resistente struttura!

Cosa aspetti dunque? L’auto dei tuoi sogni ti attende da Bodema per farti

godere dell’equilibrio perfetto tra comfort ed eleganza e regalarti un’esperienza da sogno!