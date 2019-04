– Il mare e la spiaggia puliti sono una risorsa per noi e per le generazioni future- Ecco lo slogan utilizzato per l’incontro di ieri, Sabato 6 Aprile, dalle ore 9.30 alle 13.30 , a Latina , presso la piazzola di Capoportiere che è stata protagonista di un evento sensazionale: un centinaio di volontari cittadini si sono incontrati con l’unico obiettivo di ripulire la spiaggia.

Persone di tutte le età, dai bambini accompagnati dai propri genitori e maestre, ai liceali premuniti di macchinette fotografiche e buste dell’immondizia ,ai passanti che ,incuriositi, decidevano di unirsi al gruppo. Due i gazebi presenti; il primo gestito e allestito da ABC Comune di Latina, ove si provvedeva alla distribuzione di magliette colorate con logo, guanti, palette, sacchi di plastica, zainetti, e vari altri gadget, ed il secondo di Legambiente . I volontari, quindi, una volta redistribuiti gli strumenti , muniti di sorrisi e buona forza di volontà, hanno iniziato a ripulire le spiagge e i lati della strada da ogni genere di rifiuto. I sacchi sono stati in seguito, portati accanto allo stand principale.

L’evento è poi proseguito in via Giuseppe Massaro, per l’inaugurazione di un nuovo centro di raccolta al quale erano presenti , per i saluti, il Sindaco Damiano Coletta ed il Presidente del consiglio d’Amministrazione ABC, Dott. Demetrio De Stefano.

Sono stati anche predisposti dei cartelloni di protesta e sensibilizzazione alla tutela ambientale ai quali i bambini presenti hanno partecipato scrivendo frasi ad effetto.

L’importanza di sensibilizzare le persone è indispensabile non solo per la salute del nostro pianeta ,ma anche e soprattutto per rendere la propria città un posto migliore per i propri abitanti e per i suoi visitatori. Latina vanta di paesaggi meravigliosi, corrotti da immondizia lasciata incustodita nei luoghi più impensabili e nascosti, come ad esempio l’asse attrezzato di Latina Scalo o Via Regione Veneto, strada che congiunge Via Isonzo a Via del Lido.

Ma i buoni propositi sembrano non essere esauriti con la giornata di oggi , dal momento che molte altre associazioni e club presenti, tra i quali il Rotaract Club di Latina, si sono mostrati propensi a collaborare quanto prima con ABC Latina per organizzare eventi di prevenzione e azione di raccolta .